В Пекине ребенок дотронулся до украшения в торговом центре и получил сильный разряд тока. Видеозаписью произошедшего заинтересовался информационный портал Asia One.

Инцидент произошел 1 июня в торговом центре Beijing Parkview Green. На записи видно, как девочка подходит к металлическому столбу, украшенному как дерево, и хватает его. Она начинает биться в конвульсиях, а затем падает на пол. К ней подбегает удивленная мать и пытается привести в чувство плачущего ребенка. Девочку сразу доставили в больницу, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

"Сначала я подумала, что она дурачится, но через несколько секунд я поняла, что ее ударило электрическим током" , ― рассказала мать девочки Ши.

Через несколько недель представители торгового центра опубликовали заявление, в котором говорилось, что сейчас они разбираются с подрядчиком и готовы понести ответственность за произошедшее. По их словам, украшения проверяли перед установкой в мае. Однако после инцидента выяснилось, что в них отсутствует заземляющий провод, который снижает напряжение при прикосновении до безопасной величины, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Мать пострадавшего ребенка сейчас готовит иск против торгового центра и планирует получить компенсацию в размере 30 тысяч юаней, а также хочет, чтобы ей предоставили отчет о проверке украшений. Ши считает, что он был сфальсифицирован.

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