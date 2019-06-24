Один из пилотов обнаружен живым на месте крушения двух военных самолетов в Германии, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Поиски второго пилота продолжаются.

Ранее газете стало известно о крушении двух самолетов Eurofighter, они столкнулись в воздухе на севере ФРГ.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!