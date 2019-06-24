https://news.day.az/world/1131988.html Одного из пилотов разбившихся в Германии истребителей нашли живым
Одного из пилотов разбившихся в Германии истребителей нашли живым
Один из пилотов обнаружен живым на месте крушения двух военных самолетов в Германии, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Поиски второго пилота продолжаются.
Ранее газете стало известно о крушении двух самолетов Eurofighter, они столкнулись в воздухе на севере ФРГ.
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