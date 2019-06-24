https://news.day.az/world/1132005.html В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке нападения на посольство США
В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке нападения на посольство США
Сотрудники федеральной полиции Бельгии задержали в Брюсселе подозреваемого в планировании нападения на посольство США, сообщил в понедельник телеканал RTBF, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Бельгиец, с инициалами М. Г., был задержан в субботу в центре Брюсселя. Подозреваемый подозревается в планировании нападения на посольство США в Брюсселе", - говорится в сообщении на сайте телеканала, который ссылается на свои источники.
Согласно этой информации, "подозреваемый долгое время находился под наблюдением служб безопасности".
В понедельник он был допрошен судебным следователем.
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