https://news.day.az/world/1132035.html Тяжелое ДТП в Иране, есть жертвы
Тяжелое ДТП в Иране, есть жертвы
Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Нахавенд провинции Кирманшахр, к западу от Тегерана.
Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Ирана Мухтаба Халиди, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. По словам М.Халиди, в полдень легковой автомобиль столкнулся с грузовиком марки "Peugeot Pars".
Халиди добавил, что в результате аварии четыре человека погибли и один ранен.
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