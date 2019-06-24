Сегодня в Вестминстерском магистратском суде начался суд по делу супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замиры Гаджиевой, сообщает Jersey Evening Post.

Согласно информации, в обвинительном акте говорится, что Замира Гаджиева была членом организованной преступной группы из 37 человек, причастных к хищению 97 миллионов долларов США (76 миллионов фунтов стерлингов) из Международного банка Азербайджана (МБА) в период с 2009 по 2015 годы, передает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org.

Эти 97 миллионов долларов было получены с 28 кредитных карт, выпущенных Межбанком, выяснилось в ходе суда.

От 14,5 млн до 15,5 млн фунтов стерлингов были получены на 10 кредитных карт, выпущенных на имя Замиры Гаджиевой, в то время как другие были оформлены на имя ее падчерицы и личного телохранителя ее мужа.

В суде также было отмечено, что зарплата Джахангира Гаджиева как государственного служащего составляла от 29 до 70 тысяч долларов и нет никаких доказательств других законных источников его дохода. При этом его жена не имела дохода в принципе.

Замира Гаджиева была в сговоре со своим мужем, и они мошенничеством присвоили и растратили большие суммы. Обвинение полагает, что в Лондоне Гаджиева занималась отмыванием наворованного мужем.

Власти Великобритании имеют ряд вопросов к источнику богатства Гаджиевой. Ей предстоить объяснить, откуда она взяла деньги на лондонский дом стоимостью 11,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 27 миллиона манатов), а также поле для гольфа стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов (48 млн манатов), которыми она владеет. Ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью конфисковало ювелирные украшения, принадлежащие ее семье, стоимость которых составляла более 400 000 фунтов стерлингов и должна была быть выставлена в аукционном доме Christie's. Гаджиева утверждает, что она ни в чем не обвинялась, и сообщила, что ее муж якобы разбогател, прежде чем начал работать в банке.

При этом ее муж, экс-глава Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам лишения свободы за хищения из подведомственного ему банка на несколько миллиардов манатов.

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