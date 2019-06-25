Иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что иранская сторона не будет выстраивать с Соединенными Штатами диалог из-за угрозы введения новых санкций. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, никто "в здравом уме" не будет разговаривать со стороной, которая вводит против страны ограничительные меры.

Тахт-Раванчи отметил, что у диалога есть правила, а разговор в условиях санкционной атмосферы невозможен.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп ввел "жесткие санкции" против Ирана.

По его словам, санкции направлены против верховного иранского лидера Али Хаменеи.

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