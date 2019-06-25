Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем". Запись испытаний опубликована на YouTube-канале Farmers Weekly Video.

Трактор JCB Fastrac, на котором был установлен рекорд, оснащен 7,2-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем, мощность которого достигает тысячи лошадиных сил. Также трактор был доработан инженерами компании Williams Advanced Engineering, которые облегчили машину и доработали ее аэродинамику, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Заезд проходил на аэродроме Элвингтон на востоке Англии. "Это был отличный день с JCB в Элвингтоне, грамотная работа с грамотными инженерами. Трактор чувствовал себя уверенно на взлетно-посадочной полосе", - поделился впечатлениями Мартин.

Предыдущий рекорд скорости среди тракторов был установлен в марте прошлого года, когда гонщик из команды Top Gear разогнал сельскохозяйственную машину до 140 километров в час.

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