В Индии 12 человек чудом выжили после того, как у аттракциона, на котором они катались, оборвался трос, сообщает The Sun.

Отмечается, что посетителям удалось избежать смерти, так как вагончик аттракциона оторвался от страховочного троса, когда находился близко к земле.

На кадрах видно, что на башне с двух сторон есть вагончики с 12 пассажирами в каждом. В какой-то момент аттракцион поднимает посетителей вверх, после чего происходит свободное падение с высоты 45 метров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

После того как аттракцион второй раз поднял пассажиров вверх, произошла трагедия. Один из вагончиков, спускаясь, упал на землю, у него оторвались страховочные тросы. В результате произошедшего 12 посетителей аттракциона пострадали, однако, как отметили в местной полиции, люди бы погибли, если бы тросы оборвались на высоте 45 метров.

Парк аттракционов был закрыт для проверки после произошедшего.

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