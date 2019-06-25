Соединенные Штаты выступают за открытое обсуждение темы возможного получения Ираном ядерного оружия. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на открытии переговоров в формате РФ - США - Израиль по ситуации на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить мир и сорвать провокации Ирана против американских вооруженных сил. Мы стремимся к тому, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. Мы считаем, что необходимы реалистичные и открытые дебаты и обсуждения для достижения этой цели", - сказал он.

Как отметил Болтон, Тегерану для урегулирования разногласий с Вашингтоном необходимо "войти в дверь, которую оставил для него открытой [американский президент] Дональд Трамп".

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