В зале заседаний парламента Грузии произошла стычка между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" и от оппозиционных "Национального движения" и "Европейской Грузии", передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.

Как отмечается, от первого вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили оппозиция потребовала обсудить требования участников протестов, в том числе отставку министра внутренних дел Георгия Гахария.

Затем между депутатами началась словесная перепалка и потасовка, после чего Тамар Чугошвили объявила технический перерыв, и оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста.

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