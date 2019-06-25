В преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа ворота американского посольства в Сеуле протаранил легковой автомобиль. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, никто не пострадал, водитель - мужчина в возрасте около 40 лет - задержан.

Как сообщает телеканал YTN, в салоне автомобиля найдена коробка с несколькими десятками газовых баллончиков.

Автомобиль, по предварительным данным, был взят в аренду. Полиция выясняет мотивы водителя, врезавшегося в ворота посольства.

Как официально было объявлено накануне, 29-30 июня президент Трамп посетит с официальным визитом Южную Корею. Несколько общественно-политических организаций страны заявили, что протестуют против визита Трампа.

Прошлым летом еще один житель Южной Кореи пытался протаранить на своем автомобиле ворота американского посольства в Сеуле, но напоролся на заграждения. Как сообщалось ранее, он заявил, что добивался иммиграции в США.

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