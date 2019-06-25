Группа туристов, путешествуюих по заповеднику Мореми (Ботсвана), стала свидетелями последних мгновений жизни импалы, скрывающейся о собачьей своры в водоёме с крокодилом, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Туристы не стали вмешиваться в пищевую цепочку диких обитателей заповедника и запечатлели, как антилопа, скрываясь от собак в водоёме, вынуждена была покинуть своё укрытие.

Парнокопытное животное, пережив несколько атак крокодила, приплыло к берегу, где его ждала собачья свора, не оставившая никаких шансов на спасение своей добыче.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.





15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!