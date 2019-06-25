https://news.day.az/world/1132295.html Бедная антилопа, уплывшая от крокодила, досталась диким собакам - ВИДЕО
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Бедная антилопа, уплывшая от крокодила, досталась диким собакам - ВИДЕО
Группа туристов, путешествуюих по заповеднику Мореми (Ботсвана), стала свидетелями последних мгновений жизни импалы, скрывающейся о собачьей своры в водоёме с крокодилом, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Туристы не стали вмешиваться в пищевую цепочку диких обитателей заповедника и запечатлели, как антилопа, скрываясь от собак в водоёме, вынуждена была покинуть своё укрытие.
Парнокопытное животное, пережив несколько атак крокодила, приплыло к берегу, где его ждала собачья свора, не оставившая никаких шансов на спасение своей добыче.
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