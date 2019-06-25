https://news.day.az/world/1132296.html В Грузии избрали нового председателя парламента
В Грузии избрали нового председателя парламента
Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание представителя правящей партии Арчила Талаквадзе новым спикером законодательного органа. Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"94 [голоса] - за, ни одного против. Арчил Талакавадзе избран председателем парламента", - объявила после голосования исполнявшая обязанности спикера Тамар Чугошвили.
Талаквадзе занимал ранее пост лидера парламентского большинства. Его кандидатура рассматривалась правящей партией как единственная после того, как в минувшую пятницу в отставку подал прежний спикер парламента Ираклий Кобахидзе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре