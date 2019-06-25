Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание представителя правящей партии Арчила Талаквадзе новым спикером законодательного органа. Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"94 [голоса] - за, ни одного против. Арчил Талакавадзе избран председателем парламента", - объявила после голосования исполнявшая обязанности спикера Тамар Чугошвили.

Талаквадзе занимал ранее пост лидера парламентского большинства. Его кандидатура рассматривалась правящей партией как единственная после того, как в минувшую пятницу в отставку подал прежний спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

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