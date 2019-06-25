Учёные из National Oceanic and Atmospheric Administration использовали специальную систему камер под названием Medusa. Эта технология использует красный свет, который незаметен для морских существ, но его хватает, чтобы проводить съёмки на глубине. К зонду была прикреплена искусственная медуза, которая и приманила гигантского кальмара. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Камера была установлена на глубине 750 метров в Мексиканском заливе, где впервые удалось заснять моллюска. На видео он нападает на объектив в надежде полакомиться. По оценке учёных, размер кальмара составлял около 3,7 метра.

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