Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал безответственными обвинения американо-израильской компании Cybereason в том, что хакеры, взломавшие десятки мировых поставщиков телекоммуникационных услуг, могут иметь отношение к Китаю, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"При проведении расследований случаев кибератак необходимо предъявлять убедительные доказательства, ни на чем не основанные обвинения непрофессиональные и безответственные", - заявил на брифинге Гэн Шуан.



Он подчеркнул, что китайская сторона выступает против любых форм кибератак, не позволяет ни одной стране или индивидуальному лицу использовать свою инфраструктуру для проведения кибератак и другой незаконной деятельности.

Ранее министерство юстиции США выдвинуло обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки. По данным обвинения, хакеры совершили атаки на компьютерные сети 45 компаний. Их жертвами стали предприятия в космической, авиационной, фармакологической, финансовой и других сферах. США обвиняют граждан Китая в хищении личной и коммерческой информации компаний и их сотрудников в интересах Китая.

Вопрос кибербезопасности является одним из наиболее проблемных в отношениях Вашингтона и Пекина. Соединенные Штаты постоянно обвиняют в хакерских атаках Китай, который, в свою очередь, неоднократно отвергал свою причастность к любым формам противоправных действий в киберпространстве и заявлял об американской активности в китайском сегменте интернета.



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