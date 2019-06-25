Санкции со стороны США в отношении верховного лидера Ирана - оскорбление всего иранского народа, а их введение окажется безрезультатным. Об этом заявил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа.

"Подписание (указа) о санкциях против лидера является оскорбительным для нации и в действительности не произведет никакого эффекта", - написал Рабии на своей страничке в Instagram. По его словам, санкции со стороны США лишь еще больше сплотят иранский народ.



Рабии отметил, что намерение США ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа лишь говорит о том, что заявления Вашингтона о намерении переговоров с Тегераном носят показной характер.



Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя действия американской администрации, назвал Белый дом "умственно отсталым", заявив, что его "охватила умственная неполноценность" и что администрация США не знает, что делает. Иранский МИД, в свою очередь, указал, что США закрывают возможности для дипломатии с Ираном своими санкциями.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".



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