Картина знаменитого итальянского живописца эпохи Возрождения Микеланджело да Караваджо "Юдифь и Олоферн", оценочная стоимость которой варьировалась от 100 до €150 млн, продана до начала аукциона, намеченного на 27 июня. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель аукционного дома Labarbe, передает Day.Az.

"Полотно уже продано", - ответила представитель аукционного дома на просьбу прокомментировать предстоящие торги. Она отказалась назвать дату, а также сумму, за которую был приобретен шедевр. Информация о новом владельце картины, соответственно, не разглашается. Согласно заявлению, распространенному аукционным домом во вторник, полотно отправится за границу.

Произведение, называемое по изображенному на нем библейскому сюжету "Юдифь и Олоферн", было обнаружено в 2014 году в Тулузе (юг Франции) на чердаке старого дома. И до сих пор эксперты расходятся во мнении относительно подлинности работы, тщательно изучая полотно размером 1,44 на 1,73 м. Изначально ее подтвердил парижский искусствовед Эрик Тюркен, которому авторы находки доверили провести экспертизу.

В 2016 году картина была классифицирована государством как объект национального достояния, после чего у властей было 2,5 года на принятие окончательного решения о том, спонсировать ли покупку полотна государственным музеем или же разрешить владельцам самостоятельно распоряжаться судьбой шедевра. Срок запрета истек 12 ноября 2018 года, однако никакого заявления от минкультуры на этот счет не последовало, владельцам разрешили вывозить полотно за границу.

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