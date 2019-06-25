Социальная сеть Facebook согласилась передавать французским судам информацию о пользователях, размещающих на страницах социальной сети призывы к разжиганию ненависти. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на государственного секретаря при премьер-министре Франции по вопросам цифровых технологий Седрика О, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это очень важная новость, которая означает, что судебные разбирательства (по делам о призывах к ненависти) будут идти в нормальном режиме. Особенно стоит отметить, что Facebook делает это только для Франции", - заявил О. По информации агентства, представители сети отказались от комментариев.

Решение принято руководством социальной сети после продолжительных консультаций и нескольких встреч президента Франции Эмманюэля Макрона с основателем Facebook Марка Цукерберга. Последняя такая встреча прошла 10 мая.

Ранее социальная сеть воздерживалась от передачи данных пользователей, так как ее руководство опасалось злоупотреблений со стороны правоохранительных органов разных стран.

В начале мая Цукерберг заявил, что Facebook замечает 65% записей с разжигающим ненависть содержанием еще до получения жалоб. Он выразил уверенность в том, что компания не должна самостоятельно принимать решение в случаях, когда речь идет о потенциально вредном контенте, который при этом не запрещен законом.

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