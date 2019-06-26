https://news.day.az/world/1132439.html Георгий Маргвелашвили присоединился к протестующим в центре Тбилиси
Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили вечером во вторник выступил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси и выразил солидарность с ее участниками.
Георгий Маргвелашвили присоединился к протестующим в центре Тбилиси
Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили вечером во вторник выступил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси и выразил солидарность с ее участниками.
"Здесь на площади - правда и сила, здесь истинное желание светлого будущего Грузии. Очень важно, что вы стойко отстаиваете свои требования. Эта стойкость обязательно приведет к победе", - заявил Маргвелашвили.
Он с трибуны акции обратился к международным партнерам Грузии.
"Сегодня я хочу сказать нашим партнерам, чтобы они пришли и посмотрели на новую Грузию и получили ответы - как воевать с "мягкой силой", - сказал экс-президент.
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