Британская телеведущая Сюзанна Рид (Susanna Reid) получила удар током с помощью специального устройства, которым управлял ее коллега по эфиру Пирс Морган (Piers Morgan). Видео инцидента на передаче Good Morning Britain опубликовано в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Для удара током Морган использовал специальные часы. Рид надела устройство и получила разряд в 350 вольт. Женщина закричала от боли, но в дальнейшем смогла вести передачу. Ведущий рассмеялся от реакции женщины и в шутку заметил: "Меня за такое уволят".

После Рид опробовать устройство на себе вызвался другой ведущий, Ричард Арнольд (Richard Arnold). Мужчина выдержал несколько ударов током и признал, что даже когда устройство работало не в полную силу, он испытывал болезненные ощущения.

Таким образом они протестировали часы, которые бьют пользователя током, когда он повторяет вредную привычку. Как сообщает New York Post, такой силы тока достаточно, чтобы у человека появилась неприятная ассоциация с любимым действием, которая постепенно привела бы к отказу от него.

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