https://news.day.az/world/1132526.html В КНДР назвали враждебными действия США, продливших санкции против Пхеньяна
В КНДР назвали враждебными действия США, продливших санкции против Пхеньяна
КНДР считает продление санкций США против Пхеньяна враждебными действиями. Об этом, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в среду заявил представитель МИД КНДР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вашингтон продлил санкционный режим в отношении нашей страны еще на один год, назвав нас врагами", - сказал представитель северокорейского внешнеполитического ведомства.
21 июня американская администрация приняла решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении КНДР.
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