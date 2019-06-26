КНДР считает продление санкций США против Пхеньяна враждебными действиями. Об этом, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в среду заявил представитель МИД КНДР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вашингтон продлил санкционный режим в отношении нашей страны еще на один год, назвав нас врагами", - сказал представитель северокорейского внешнеполитического ведомства.

21 июня американская администрация приняла решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении КНДР.

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