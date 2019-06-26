Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту около 13 тысяч метров, заявил представитель Вулканической Обсерватории в городе Рабаул Стив Сондерс. Вулкан в течение последних нескольких недель подавал признаки повышенной активности. Большую часть пепла ветром унесло в море.

Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.

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