21 июня владелец фермы, находящейся в уезде Сянью (провинция Фуцзянь, КНР) не досчитался одного телёнка, которого проглотил питон на глазах у его матери.

Со слов фермера, он прибежал на рёв коровы, которая паслась вместе с телёнком на поляне возле фермы. Хозяин домашней скотины не успел спасти телёнка, чей вес составлял более 20 килограммов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Прибывшие спасатели забрали питона, который не мог самостоятельно передвигаться и передали его в отдел лесного хозяйства, где хищника выпустили в дикую природу.

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