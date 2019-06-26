Видеоролик, широко распространившийся в китайских социальных сетях, многие назвали отличным примером родительской любви, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Пассажир, снятый случайными очевидцами на станции метро, видимо, возвращался с маленькой дочкой с прогулки. Ребёнок так утомился, что захотел спать, и папа не только посадил девочку к себе на спину, но ещё и согнулся, чтобы малышка дремала в комфортном горизонтальном положении.

Восхитившись такой самоотверженностью (ведь ясно, что незнакомцу очень неудобно так стоять), зрители заявили, что так должен поступать каждый отец.

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