Делегация Украины в среду покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы покидаем ПАСЕ", - сказал один из украинских законодателей.

Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что вопрос о дальнейшем нахождении Украины в ПАСЕ будет решать новый состав Верховной рады, избранный в результате предстоящих 21 июля внеочередных выборов.

Член украинской делегации Алексей Гончаренко сообщил, что летнюю сессию ПАСЕ также покидают делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши.

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