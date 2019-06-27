https://news.day.az/world/1132680.html Делегации из Прибалтики, Грузии, Польши и Украины покинули ПАСЕ
Делегации из Прибалтики, Грузии, Польши и Украины покинули ПАСЕ
Делегация Украины в среду покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы покидаем ПАСЕ", - сказал один из украинских законодателей.
Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что вопрос о дальнейшем нахождении Украины в ПАСЕ будет решать новый состав Верховной рады, избранный в результате предстоящих 21 июля внеочередных выборов.
Член украинской делегации Алексей Гончаренко сообщил, что летнюю сессию ПАСЕ также покидают делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши.
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