Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Турция не получит истребители F-35, если купит российские зенитные ракетные комплексы C-400. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, покупка Турцией С-400 несовместимо с программой F-35.

Он также добавил, что глава Пентагона Марк Эспер проинформировал об этом турецкую сторону.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!