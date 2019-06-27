https://news.day.az/world/1132687.html США предъявили Турции ультиматум по С-400
США предъявили Турции ультиматум по С-400
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Турция не получит истребители F-35, если купит российские зенитные ракетные комплексы C-400. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, покупка Турцией С-400 несовместимо с программой F-35.
Он также добавил, что глава Пентагона Марк Эспер проинформировал об этом турецкую сторону.
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