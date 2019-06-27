https://news.day.az/world/1132695.html Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia
Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
"Сбои в работе Википедии наблюдаются с 08:38 по времени Восточного побережья США [04:38 по бакинскому времени]", - сказано на сайте сервиса.
Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Дании, Германии и других стран Европы, в том числе России.
Больше всего пользователи жалуются на проблемы с работой сайта (86%) и авторизацией (13%).
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