Компания Boeing проводит консультации со своими заказчиками в США и других странах по поводу финансовых потерь от приостановки эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX и возможных компенсациях. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в интервью изданию Axios генеральный директор Boeing Деннис Меленберг.

По его словам, такие "консультации ведутся" и включают вопрос компенсации издержек. "Мы будем взаимодействовать со всеми своими клиентами в мире, чтобы исправить положение. Я не стану вдаваться в подробности этого, потому что мы будем разбираться с каждым клиентом в индивидуальном порядке", - пояснил Меленберг. "У нас обоюдная заинтересованность в оказании помощи нашим клиентам в достижении успеха", - добавил он.

Глава Boeing уточнил, что консультации затрагивают вопросы как финансовых потерь в результате запрета на полеты самолетов серии Boeing 737 MAX, так и нарушения графика их поставок заказчикам. Меленберг подтвердил, что компания по-прежнему надеется добиться возобновления эксплуатации этих самолетов до завершения лета.

Телеканал CNBC на прошлой неделе информировал, что летчики американской авиакомпании Southwest Airlines требуют от Boeing компенсации за недополучение зарплаты во время запрета на эксплуатацию Boeing 737 MAX. Southwest Airlines не уточнила, в какую сумму она оценивает свои потери. По данным экспертов телеканала, Southwest Airlines теряет $8,5 млн каждый месяц простоя самолетов данной серии.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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