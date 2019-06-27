Пассажир снял на видео момент аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Бурятии. На записи видно, как воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего произошла жесткая посадка. За кадром слышны крики пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщалось ранее, у самолета в воздухе отказал один из двигателей. При аварийной посадке самолет выкатился за пределы ВПП и врезался в очистные сооружения. После столкновения воздушное судно загорелось, огонь разрушил переднюю часть самолета, в том числе кабину пилотов. Двое членов экипажа - пилот и бортмеханик погибли. Их тела извлечены из самолета.

Всего на борту воздушного судна находилось 47 человек. По последним данным, 22 человека пострадали, семеро были госпитализированы.

После аварийной посадки следователи возбудили уголовное дело.

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