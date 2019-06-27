Британская команда Williams стала автором уникального достижения - самого быстрого пит-стопа сезона, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Роберт Кубица провел в боксах всего 1,97 секунды, что является лучшим результатом сезона на сегодняшний день. Видео пит-стоп опубликовано в официальном Instagram-аккаунте гоночной серии.

Второй по скорости пит-стоп на Гран-при Франции провели механики Red Bull, обслужив машину Пьера Гасли за 2,18 секунды.

Примечательно, что Williams в гонке это никак не помогло.

Кубица в итоге занял 18-е место, а его напарник Джордж Расселл - последнее, 19-е.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!