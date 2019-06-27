По меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения за последние сутки в восточном индийском штате Бихар, который оказался во власти сильнейших грозовых ливней. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

Согласно этим данным, охватившая регион непогода знаменует собой приближение сезона муссонных дождей, который традиционно длится в Индии с конца июня по сентябрь. До этого в Бихаре долгое время сохранялась аномальная жара, которая за последние недели унесла жизни нескольких десятков человек.

Правительство штата распорядилось о выплатах компенсаций в размере почти шести тысяч долларов семьям каждого из погибших.

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