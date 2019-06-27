Спасательные службы извлекли из-под обломков пятиэтажного дома в Вене, частично обрушившегося после взрыва, тело женщины. В результате инцидента пострадали 14 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство DPA.

По его сведениям, под завалами, возможно, находится еще один человек, спасатели пытаются добраться до него. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По последним данным полиции, двое из пострадавших получили тяжелые травмы.

Жители дома эвакуированы. На месте завалов работают спасатели с собаками.

Мощный взрыв прогремел в среду на улице Прессгассе в четвертом районе Вены в районе 16:00 по местному времени. Жилой дом частично обрушился с лицевой стороны.

Причина взрыва - предположительно утечка газа.

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