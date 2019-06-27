Взрыв в Вене, есть погибший и раненые
Спасательные службы извлекли из-под обломков пятиэтажного дома в Вене, частично обрушившегося после взрыва, тело женщины. В результате инцидента пострадали 14 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство DPA.
По его сведениям, под завалами, возможно, находится еще один человек, спасатели пытаются добраться до него. Все пострадавшие доставлены в больницу.
По последним данным полиции, двое из пострадавших получили тяжелые травмы.
Жители дома эвакуированы. На месте завалов работают спасатели с собаками.
Мощный взрыв прогремел в среду на улице Прессгассе в четвертом районе Вены в районе 16:00 по местному времени. Жилой дом частично обрушился с лицевой стороны.
Причина взрыва - предположительно утечка газа.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре