Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на западе КНДР в провинции Хванхэ-Пукто. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила Метеорологическая администрация Республики Корея.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался приблизительно в 30 км к югу от Пхеньяна, где проживают около 4 млн человек.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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