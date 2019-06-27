https://news.day.az/world/1132765.html В КНДР произошло землетрясение
В КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на западе КНДР в провинции Хванхэ-Пукто. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила Метеорологическая администрация Республики Корея.
По ее данным, эпицентр землетрясения располагался приблизительно в 30 км к югу от Пхеньяна, где проживают около 4 млн человек.
Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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