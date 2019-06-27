На форуме "Армия-2019" впервые показали пистолетный комплекс "Удав" в калибре 9х19 миллиметров, задуманный как замена пистолету Макарова (ПМ). Кадры с демонстрацией оружия опубликовал телеканал "Звезда".

Ведущий инженер-конструктор АО "ЦНИИТОЧМАШ" Иван Козлов рассказал, что главной особенностью пистолета является система хода подвижных частей: "Сейчас наиболее модной тенденцией является понижение оси канала ствола относительно точки фиксации пистолета в руке либо повышение этой самой точки. Мы же пошли по другому пути - мы сильно занизили центр масс подвижных частей, чем сильно снизили отдачу", передает Day.Az со ссылкой на "Звезда".

О создании пистолетного комплекса "Удав" сообщалось в октябре 2018 года, когда он поступил на госиспытания на полигонах. В него входят сам пистолет, два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости - и лазерный целеуказатель. Версия, которую получат военные, разработана под патрон 9х21 миллиметра. По результатам испытаний оружие было рекомендовано к принятию на вооружение.

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