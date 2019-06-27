Министерство сельского хозяйства и продовольствия Франции официально запретило транспортировку животных в период высоких температур. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава ведомства Дидье Гийом заявил в четверг в эфире телеканала BFM.

"Вчера я подписал постановление о запрете перевозки животных, в том числе предназначенных на экспорт. Нельзя допустить, чтобы они оставались в грузовиках и вагонах поездов в такую погоду", - подчеркнул министр. По его словам, данная мера будет применяться "в течение нескольких дней на этой неделе" и, возможно, в начале следующей, если жара не спадет.

Жаркая погода установилась с начала недели в центральной Франции, а затем и на всей территории страны. На данный момент государственная метеорологическая служба Meteo France сохраняет оранжевый уровень погодной опасности в 78 из 94 департаментов континентальной части республики. В среду метеорологи сообщили о новом температурном рекорде июня - 34,9 градуса составила средняя температура по Франции. Последний раз подобная жара, но на 0,5 градуса меньше, была зафиксирована в 1952 году.

Из-за высоких температур власти ожидают повышения уровня загрязнения воздуха, в связи с чем некоторые города ввели дифференцированный трафик на дорогах. Париж, Вийербан, Аннеси, Лион, Страсбург и впервые Марсель запретили движение автомобилей низкого экологического класса. Кроме того, МВД Франции выпустило предупреждение о возможном риске лесных пожаров в связи с высокими температурами. Тем временем в некоторых учебных заведениях на время аномальной жары отменяют занятия.

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