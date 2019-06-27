https://news.day.az/world/1132871.html Камеры сняли момент жесткой посадки Ан-24 в Бурятии - ВИДЕО
Камеры сняли момент жесткой посадки Ан-24 в Бурятии - ВИДЕО
Камеры видеонаблюдения сняли момент жесткой посадки самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Бурятии. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.
Видно, как самолет на большой скорости садится на ВПП, за ним тут же едет пожарная машина. Через некоторое время за пределами взлётно-посадочной полосы - сильное задымление, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
У самолёта во время рейса Улан-Удэ - Нижнеангарск отказал один из двигателей. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и загорелось. В результате трагедии погибло два члена экипажа.
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