Камеры видеонаблюдения сняли момент жесткой посадки самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Бурятии. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.

Видно, как самолет на большой скорости садится на ВПП, за ним тут же едет пожарная машина. Через некоторое время за пределами взлётно-посадочной полосы - сильное задымление, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

У самолёта во время рейса Улан-Удэ - Нижнеангарск отказал один из двигателей. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и загорелось. В результате трагедии погибло два члена экипажа.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!