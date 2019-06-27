Новый корабль класса Freedom ВМС США столкнулся с канадским сухогрузом "Квебекуа" в Монреале. Как сообщает издание The Drive, американский корабль - абсолютно новый, его только должны были ввести в эксплуатацию.

При столкновении с сухогрузом оба корабля получили повреждения. Инцидент произошел 24 июня, когда американский боевой корабль только вышел в море. После аварии его оставили в Монреале для осмотра. Сообщается, что у корабля поврежден мост правого борта, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Сейчас ВМС США проводят расследование для установления причины инцидента. В соцсетях отмечают, что данный инцидент не самым лучшим образом повлияет на репутацию американского военно-морского флота, так как в очередной раз подрывает эффективность разработок, которые велись больше десятилетия.

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