Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп заблуждается, говоря, что война с Ираном не продлилась бы долго.

В среду в интервью телеканалу Fox Business Трамп выразил надежду, что между США и Ираном не будет войны, но подчеркнул, что такой вооруженный конфликт не продлился бы долго, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Дональд Трамп, заблуждения ставят под угрозу мир: санкции не являются альтернативой войне, они и есть война; "уничтожение" равно геноцид, что равно военному преступлению; "короткая война" с Ираном - это иллюзия...", - написал Зариф в своём микроблоге в Twitter.

Глава МИД также отметил, что переговоры и угрозы "исключают друг друга", а тот, "кто начинает войну, не будет тем, кто ее закончит".

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