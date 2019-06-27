США до последней минуты будут соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал и.о. главы ПентагонаМарк Эспер, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, пока соглашение будет в силе, США будут соблюдать ДРСМД. После этого, отметил Эспер, его страна и союзники "вместе устремятся в будущее" и смогут адаптироваться к изменившемся реалиям.

Накануне, 26 июня генеральный секретарь НАТО рассказал, что в ближайшее время никакие меры против России применяться не будут, так как есть возможность спасти договор, потому что крайний срок - 2 августа.

26 июня Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия страны в ДРСМД, инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Приостановка выполнения Москвой положений договора стала зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона. Президент США Дональд Трампзаявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа российскую сторону. Россия отвергает все обвинения, а также заявляет о недопустимости голословных утверждений.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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