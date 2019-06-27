Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции повторно выдала кандидату от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрему Имамоглу сертификат о признании его мэром Стамбула. Об этом сообщает в четверг газета Cumhuriyet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, возглавляемая президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития впервые с 2002 года уступила на выборах мэра крупнейшего турецкого города. Имамоглу будет занимать пост градоначальника в течение следующих пяти лет.

Повторные выборы мэра в Стамбуле проходили 23 июня после того, как Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов 31 марта.

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