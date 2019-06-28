Сенат Конгресса США в четверг одобрил проект американского военного бюджета на 2020-й финансовый год, который предусматривает запрет на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Трансляцию заседания контролируемой республиканцами верхней палаты законодательного органа вел телеканал C-SPAN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, инициатива "запрещает выделение средств [из бюджета США] на передачу самолетов F-35 или соответствующего оборудования и интеллектуальной собственности" Анкаре, пока министр обороны и госсекретарь США "не подтвердят, что Турция не приняла поставки ЗРС С-400 Российской Федерации и обеспечила надежные гарантии того, что не будет делать этого в будущем".

Аналогичный запрет включен и в версию оборонного бюджета, которая рассматривается в Палате представителей Конгресса. После принятия этой инициативы конгрессменами законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию, и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

"Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot", - сказал Чавушоглу.

Как заявил ранее госсекретарь Майк Помпео, в США полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400, в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, это технически невозможно.

"Как мне разъяснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал Помпео.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 раньше запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

"Это уже решенный для Турции вопрос", - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставляемых Анкаре ЗРК С-400 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство-член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

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