Президент США Дональд Трамп указал в пятницу на необходимость обеспечения устойчивости и безопасности беспроводной связи пятого поколения (5G), выступая на заседании саммита G20 в Осаке, посвященном цифровой экономике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы расширяем цифровую торговлю, мы также должны обеспечить устойчивость и безопасность наших сетей 5G", - подчеркнул глава вашингтонской администрации, который в августе прошлого года запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное китайским телекоммуникационным гигантом Huawei.

По словам американского президента, успех в цифровой экономике основан на беспрепятственной передаче данных, "доступе к капиталу и инновациям" и других факторах. Слева от Трампа сидели японский премьер Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин.

Трамп призвал международное сообщество к "открытой, честной и основанной на рыночных правилах цифровой экономике". Президент также указал на усилия в мире по ограничению "потоков цифровой торговли и нарушению прав интеллектуальной собственности".

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес китайскую корпорацию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил американским ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE ("Зи-ти-и"). Руководство Huawei назвало такое решение посягательством США на законные права предприятий КНР, добавив, что тем самым Вашингтон сам приговорил себя к отставанию в развертывании сети 5G.

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