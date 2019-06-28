Президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - начали отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "двадцатки". Службы протокола отвели на нее от часа до полутора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее лидеры уже успели обменяться несколькими фразами перед первым рабочим заседанием, в котором они оба приняли участие.

Нынешняя встреча - первая после того, как Трамп отменил запланированные переговоры с Путиным в Аргентине на полях саммита "двадцатки" в декабре 2018 года. Тогда американский лидер буквально за сутки отказался проводить встречу. С тех пор президенты лишь единожды разговаривали по телефону в мае 2019 года. Позднее на переговоры в Россию приезжал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Беседа Путина и Трампа проходит на территории выставочного комплекса "Интекс" в общей зоне для встреч участников саммита, а не в отеле одного из президентов, как это бывает чаще. Однако формально зал закреплен за американской стороной. По правилам протокола это означает, что хозяином встречи выступает Трамп.

Прошлый саммит Путина и Трампа состоялся в Финляндии год назад - 16 июля. В тех единственных на настоящий момент переговорах президентов РФ и США вне привязки к крупным международным саммитам принимающей стороной выступал российский лидер. Первая же встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита "двадцатки" в Германии и прошла с протокольной точки зрения на американской территории.

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