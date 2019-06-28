Необычный инцидент и проявление человеческого героизма удалось запечатлеть на камеру в турецком Стамбуле. Там 17-летний подросток спас двухлетнюю девочку, которая выпала из окна, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Уроженец Алжира Феузи Забаат беседовал с товарищами около одного из домов. В какой-то момент он заметил, что у окна сидит маленькая девочка.

В этот же момент ребенок сделал неловкое движение и выпал. Впрочем, Забаат не растерялся, вытянул руки и поймал падающую девочку.

Мать спасенной заявила, что считает подростка героем. Пользователи Сети также оценили его поступок по достоинству.

Сам участник инцидента скромно заявил, что предпринял то, что было необходимо в этой ситуации, и не считает себя героем.

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