Полиция Краснодара проводит проверку по факту обнаружения во дворе жилого дома новорожденного ребенка. Малыша возле подъезда обнаружили местные жители. Они отнесли его в ближайший роддом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По предварительным данным, мать хотела избавиться от него: женщина безуспешно попыталась положить ребенка в бэби-бокс роддома по улице Седина. По техническим причинам окно бэби-бокса не функционировало.

Женщина решила не обращаться напрямую к медикам, она просто оставила младенца в ближайшем дворе. В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлены женщина с новорожденным.

Возраст мальчика составляет 5-7 дней. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении. Его жизни ничего не угрожает.

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