Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно ежедневному бюллетеню минздрава, речь идет, прежде всего, о крупных административных центрах, в частности о Риме, Милане, Неаполе, Турине, Венеции, Болонье и Флоренции, где столбик термометра сейчас вплотную подобрался к 40-градусной отметке.

Присвоение "красного" уровня метеоопасности означает, что летний зной, который часто сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

В сложившейся ситуации врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды. Медики призывают проявлять особую осторожность всех, кто входит в так называемую "группу риска", прежде всего пожилых людей, страдающих рядом хронических заболеваний.

По данным синоптиков, нынешняя неделя в Италии стала самым "горячим" периодом года. В некоторых городах и районах страны такой жары в июне не фиксировалось с середины 1950-х годов. Ожидается, что начиная с субботы, температура воздуха все-таки начнет падать. В этот день "красный" уровень метеоопасности скорее всего будет введен лишь в четырех городах Италии, в числе которых останется Рим.

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