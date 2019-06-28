Заседание совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), которое пройдет в Вене в пятницу, может стать последним шансом для спасения сделки. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Аббас Мусави, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мне кажется, это заседание может стать последним шансом для оставшихся в соглашении участников, чтобы они сели и подумали, как можно вернуться к исполнению своих обязательств в рамках СВПД", - приводит агентство Fars слова Мусави. Он выразил надежду, что на предстоящей встрече участники ядерной сделки, "помимо прежних деклараций и уже опубликованных заявлений, <...> предпримут реальные и эффективные шаги, чтобы Иран убедился в их приверженности договоренностям".

Ожидается, что на заседании в Вене представители Ирана, России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, а также дипломаты ЕС обсудят, как сохранить СВПД, судьба которого находится под угрозой из-за санкционного давления США, вышедших из соглашения.

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