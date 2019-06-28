В Казахстане завершили очистку города после ЧП в воинской части
Подразделения министерства обороны Казахстана полностью очистили город Арысь на юге страны, где на арсенале воинской части произошли взрывы боеприпасов. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства республики.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали.
"Город Арысь подразделениями министерства обороны полностью очищен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В министерстве обороны отметили, что с "завершением очистки территории возобновлено движение поездов во всех направлениях со станции Арыс-1 и Арыс-2".
"Собрано свыше 6000 фрагментов боеприпасов, которые в последующем были вывезены на безопасную территорию. Организованы мобильные инженерно-саперные посты, для того чтобы местные жители могли обратиться при обнаружении фрагментов боеприпасов. В настоящее время, личный состав военнослужащих помогает жителям Арыси заселяться по своим домам. Группа военных психологов осуществляет комплекс мероприятий, в том числе проводит консультации с населением", - сообщили в министерстве обороны.
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