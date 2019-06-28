Подразделения министерства обороны Казахстана полностью очистили город Арысь на юге страны, где на арсенале воинской части произошли взрывы боеприпасов. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства республики.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали.

"Город Арысь подразделениями министерства обороны полностью очищен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве обороны отметили, что с "завершением очистки территории возобновлено движение поездов во всех направлениях со станции Арыс-1 и Арыс-2".

"Собрано свыше 6000 фрагментов боеприпасов, которые в последующем были вывезены на безопасную территорию. Организованы мобильные инженерно-саперные посты, для того чтобы местные жители могли обратиться при обнаружении фрагментов боеприпасов. В настоящее время, личный состав военнослужащих помогает жителям Арыси заселяться по своим домам. Группа военных психологов осуществляет комплекс мероприятий, в том числе проводит консультации с населением", - сообщили в министерстве обороны.

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