https://news.day.az/world/1133165.html Девушка неожиданно отправила парня в нокаут - ВИДЕО
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Девушка неожиданно отправила парня в нокаут - ВИДЕО
Девушка на глазах у нескольких очевидцев неожиданно отправила своего парня в нокаут во время ссоры. С такой просто так не расстанешься, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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