Девушка на глазах у нескольких очевидцев неожиданно отправила своего парня в нокаут во время ссоры. С такой просто так не расстанешься, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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