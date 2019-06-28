Музей "Zak Bagans' The Haunted Museum" (Лас-Вегас, Невада, США) привлекает многих любителей пощекотать себе нервы.

Там можно не только полюбоваться на древние артефакты и жуткие памятные вещи, принадлежавшие в своё время серийным убийцам, культовым лидерам и усопшим знаменитостям. Считается, что в "HaZak Bagans' The Haunted Museum" обитает немало призраков, и, как кажется многим, недавно произошедший случай является отличным тому доказательством, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Одна из посетительниц упала в обморок - как уверяют очевидцы, всё произошло из-за того, что на неё наткнулся маленький призрачный шарик, летавший в воздухе. К счастью, потеря сознания не сказалась на общем здоровье женщины, а вот видеоролик, снятый камерой слежения, вызвал немало споров. Любители мистики, поглядев на белёсую точку, пролетевшую в кадре, уверены, что это действительно привидение. Впрочем, промчалась точка так быстро, что некоторые и заметили-то её не с первого раза. Скептики утверждают, что в объектив камеры попала или пылинка, или насекомое, а обморок незнакомки связан лишь с тем, что она является чрезмерно чувствительной особой. Как бы то ни было, но случай этот сделал музею неплохую рекламу.

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